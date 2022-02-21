Роман Зозуля: «Восемь лет украинцы ведут борьбу за свободу и европейские ценности. Мы обязательно победим – за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе»

вспомнил о героях «Небесной сотни».

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» 20 февраля почтил память участников Революции достоинства, погибших в период с декабря 2013 по февраль 2014, а также погибших активистов в начале конфликта на Донбассе весной 2014.

«Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев «Небесной Сотни», но помним об их подвиге каждый день.

8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе.

Вечная память павшим за независимость. Слава Украине 🇺🇦. Героям Слава 💙💛», – написал Зозуля в фэйсбуке.