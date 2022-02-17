РФС предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров. Цель реформы – вывести сборную в топ-10 европейских стран в рейтинге ФИФА

предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров.

Как сообщает , основные варианты – 5 тысяч рублей, 7,5 и 10 за минуту, проведенную одним иностранным игроком на поле. Также возможно разделение суммы выплат на легионеров до 23 лет и старше.

Также предполагается серьезное изменение в системе подготовки игроков и стимулировании детских тренеров. Клубы планируют обязать включать в заявку 4 воспитанников собственной академии и 8 воспитанников других академий России. Каждый воспитанник собственной академии обязан провести в структуре клуба не менее 36 месяцев в возрасте от 14 до 18 лет.

Цель изменений – вывести сборную в топ-10 среди европейских стран в рейтинге ФИФА (сейчас команда находится на 19-м месте), поскольку это обеспечит более реальные шансы для попадания на ЧМ-2026 и последующие.