Малком ответил, считает ли «Бетис» фаворитом в матче с «Зенитом»

Бразильский полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче против севильского «Бетиса» в Лиге Европы:

«Бетис» считается фаворитом? Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре. Мы знаем, при должной мотивации всё в наших руках, как это было в недавних матчах с «Челси» и «Ювентусом». И встречи с «Бетисом» в этом плане не будут исключением».

До перехода в российский клуб Малком выступал в «Барселоне», поэтому часто встречался с «Бетисом» в рамках испанской лиги:

«Бетис» очень силен. С испанскими командами вообще тяжело играть — они любят владеть мячом, постоянно ищут шанс в атаке. Хорошо знаю этот стиль. Но мы будем предельно сконцентрированы с первой и до последней минуты, и у нас обязательно будут возможности, чтобы добиться желаемого результата. Я в этом уверен. Я с уважением отношусь к любому сопернику, но на все сто уверен в своей команде и в том, что это будут совершенно топовые матчи».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало матча в 20:45 по Москве.