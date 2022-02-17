«Зенит» – фаворит домашнего матча с «Бетисом», но шансы севильцев на проход выше

Розыгрыш Лиги Европы возобновляется!

«Зенит» поспорит с «Бетисом» за право участия в 1/8 финала.

Соперник российской команды очень силен! Севильцы идут на 3-м месте в Ла Лиге в этом сезоне, и «Bettery» логично считает их фаворитами еврокубкового противостояния. Коэффициент на проход «Бетиса» в следующий раунд – 1,50.

«Зенит» не выглядит безнадежным андердогом даже после длительного периода без официальных игр. Коэффициент на выход в 1/8 финала – 2,60.

В домашнем матче «Зенит» и вовсе считается фаворитом! На вероятную победу хозяев на Крестовском острове можно поставить с коэффициентом 2,55, а на успех гостей из Испании – с 2,85.

Ситуация запутанная, но переживать не стоит. Можно ничем не рискуя воспользоваться фрибетом 1000 рублей, который дарит «Bettery»!