«ПСЖ» – фаворит первого матча с «Реалом», а шансы на проход почти равны

Сегодня состоится долгожданный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, «ПСЖ» примет «Реал»!

Французская команда считается фаворитом. «Фонбет» предлагает поставить на победу «ПСЖ» в первом матче с коэффициентом 1,95.

Но разве класс «Реала» не достаточно высок, чтобы добиться успеха на чужом поле? Все покажет игра, однако коэффициент на победу мадридцев довольно-таки большой – 3,65.

А вот шансы на проход в 1/4 финала котируются как примерно равные. На «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1,77, на «Реал» – с 2,05.

Мбаппе или Винисиус? Месси или Бензема? Невозможно предсказать наверняка, кто возьмет верх в схватке этих талантов, но вам и не нужно рисковать своими деньгами! Воспользуйтесь фрибетом 2000 рублей от «Фонбет».