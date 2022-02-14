Манчестер Сити – Тоттенхэм 19.02.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 19 февраля, в Манчестере, на стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в рамках 26 тура АПЛ. Поединок начнется в 20:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит очень хороший качественный сезон в АПЛ и сейчас очень уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 63 очка в 25 встречах. При этом 20 побед, 3 ничьи и всего 2 поражения. В атаке «горожане» показывают сумасшедшую результативность и наколотили уже 61 мяч, а больше всех в их составе забил Рахим Стерлинг (10 мячей).

Команда Гвардиолы побеждает в 4 из 5 последних игр. При этом были победы в гостях над крепким «Арсеналом» (2:1), где 3 очка были вырваны на 93 минуте игры после гола Родри и домашняя виктория над «Челси» (1:0), где победный гол забил на 70 минуте игры Кевин Де Брюйне.

После этих побед была ничья в игре с «Саутгемпотоном» (1:1), где «Манчестер Сити» имели кучу моментов и сильно доминировали во владении мячом над оппонентом, но проигрывая по ходу встречи смогли лишь отыграться в счете.

В последних 2 играх АПЛ было две победы, сначала домашняя над «Брентфордом» (2:0), где преимущество манчестерской команды было огромным и они уверенно победили. А потом уже в последнем туре победили крупно в гостях «Норвич» (4:0), где Рахим Стерлинг оформил хет-трик.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» сейчас располагается на 7 строчке в Чемпионате Англии, набрав 36 очков в 21 игре. Лондонцы добиваются положительного результата с попеременным успехом, то выдают хорошую серию из побед, то проигрывают несколько матчей подряд. При этом «Тоттенхэм» недалеко от первой четверки лучших команд, их разделяет до туда 4 очка, но при этом есть 3 игры в запасе относительно четвертого «Вест Хэма».

Раздражителем для лондонцев в последних 5 турах стал «Саутгемптон», с которыми сначала была зафиксирована ничья (1:1), причем «Тоттенхэм» играл в большинстве более 65 минут игрового времени и не смог этим воспользоваться. А в последнем туре «Тоттенхэм» и вовсе им проиграл в родных стенах (2:3), причем вел по ходу игры (2:1), но в течении 3 минут расслабился (с 79 по 82) и пропустил дважды.

А в рамках 23 тура «Тоттенхэм» уступил «Челси» (0:2), где не смогли ничего противопоставить «синим», которые выглядели мощнее как в атаке так и защите.

Победными же получились 2 игры в последних 5 турах: сначала в гостях над «Уотфордом» (1:0), где чудом лондонцы смогли добыть победу забив прямо под свисток об окончании матча, благодаря голу Санчеса. Следом же в «Тоттенхэм» обыграл в гостях «Лестер» (3:2) и вновь тяжелейшая победа, где к 94 минуте они проигрывали (1:2), но смогли забить 2 гола в компенсированное время: на 95 и 97 минуте Бергвейн оформил дубль.

Прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

15.08.21 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» 1:0;

25.04.21 «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 1:0;

13.02.21 «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 3:0;

21.11.20 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» 2:0;

02.02.20 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» 2:0.

В последних 5 очных встречах 3 раза брал вверх «Тоттенхэм» и 2 раза «Манчестер Сити». Но при этом команда Гвардиола дважды выиграла в качестве хозяев.

В этой игре ожидаю все же победу хозяев, которые сейчас гораздо стабильнее своего оппонента в результатах и по качеству игры выглядят предпочтительнее. Но при этом думаю, что «Тоттенхэм» даст бой лидеру АПЛ и все же навяжет борьбу и интригу и обе команды дадут нам красивую зрелищную игру с большим количеством голов.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Манчестер Сити» – 1.27;

Победа «Тоттенхэм» – 10.00;

Ничья – 5.80;

ТБ (2,5) – 1.58;

Ф2 (2,5) – 1.37;

ИТБ2 (0,5) – 1.92;

Обе забьют-да – 2.02.



Вероятный исход: П1, ТБ (2,5), Ф2 (2,5), ИТБ2 (0,5), Обе забьют-да.

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Где смотреть Ман Сити – Тоттенхэм