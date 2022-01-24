«Лига Ставок» обновила условия акции: призовой фонд вырос до 450 000 000 рублей

С 24 января 2022 года вступают в силу обновленные правила беспрецедентной акции «Джекпот. Большой куш», которая действует в «Лиге Ставок» с октября 2021 года.



Общий призовой фонд увеличен на 50 000 000 рублей и с сегодняшнего дня составляет 450 000 000 рублей. Размер стартовой суммы джекпота для ежедневных розыгрышей увеличивается с 50 до 100 000 рублей. А число фиксированных призов в рамках еженедельных розыгрышей составляет 50 вместо прежних 25.



Уже сегодня, в понедельник, 24 января, в еженедельном розыгрыше разыграют не менее 2 250 000 рублей. А с 25 января в рамках стандартных ежедневных розыгрышей начнут разыгрывать от 600 000 рублей.



Подводя итоги 2021 года, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский рассказал о планах поэтапно увеличивать призовой фонд «Джекпота»: «В течение 2022 года количество и сумма призов будет увеличиваться в соответствии с накопленными деньгами. Также мы рассчитываем на увеличение стоимости этих призов. В 2022 году мы разыграем более миллиарда рублей».



По состоянию на 24 января 2022 года в рамках «Джекпота» было разыграно почти 50 000 000 рублей. Свои денежные призы получили 2 856 клиентов «Лиги Ставок», многие из которых побеждали по несколько раз (число призов превысило 3 тысячи). Самый крупный выигрыш составил 5 200 000 рублей.

Его обладателем в ноябре стал болельщик «Зенита» Юрий К., предпочитающий ставить экспрессы: «Да, я постоянно проверяю номера джекпонов, отслеживаю результаты розыгрышей, – поделился обладатель самого крупного денежного приза. – До этого выиграл 10 000 рублей. Теперь получилось больше 5 миллионов!».



Как присоединиться к акции? Участникам достаточно заключать пари любого типа на ресурсах «Лиги Ставок». Независимо от того, выиграла ставка или проиграла, на счет зачисляются так называемые джекпоны, участвующие в ежедневных розыгрышах призового фонда «Джекпота». Чем больше сумма ставки и чем больше выигрыш, тем больше джекпонов получает участник акции.



Клуб победителей на 24 января 2022 года:

49 625 000 — выплачено выигрышей

2 856 — победителей

5 200 000 рублей – самый крупный выигрыш