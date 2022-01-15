«Челси» играет с «Ман Сити», пытаясь вернуться в гонку, а вы боретесь за джекпот от «Лиги Ставок»!

«Манчестер Сити» принимает «Челси» в 22-м туре чемпионата Англии.

Команда Пепа Гвардиолы обеспечила себе уже внушительный отрыв — 10 очков, так что лондонцам для сохранения чемпионской интриги нужна лишь победа. Правда, букмекеры считают «синих» серьезным аутсайдером: за победу «Челси» дают коэффициент 4,80, тогда как на успех «Сити» можно поставить за 1,71. Ничья оценена кэфом 4,00.

Осенью «Ман Сити» был сильнее на «Стэмфорд Бридж», однако до этого потерпел от «Челси» три поражения подряд, в том числе в финале Лиги чемпионов. Возможно, Томасу Тухелю удастся вернуться в победную колею, а вот у вас точно есть шанс сорвать солидный куш, выиграв джекпот с «Лигой Ставок»!