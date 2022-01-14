Фарке возглавил «Краснодар», российский подиум на ЧЕ по фигурному катанию, Овечкин попал на Матч звезд НХЛ, Ещенко завершил карьеру, Жирков – игрок «Химок» и другие новости утра

1. Даниэль Фарке стал новым главным тренером «Краснодара». Немецкий специалист поблагодарил президента клуба Сергея Галицкого за доверие, а также заявил о настрое «вести замечательный клуб в яркое спортивное будущее». Теперь пять клубов РПЛ из шестнадцати возглавляют иностранные тренеры.

2. На чемпионате Европы по фигурному катанию россияне заняли весь подиум в соревнованиях пар: Мишина и Галлямов выиграли с тремя мировыми рекордами, Тарасова и Морозов – 2-е, Бойкова и Козловский – 3-и.

У женщин Камила Валиева выиграла короткую программу (тоже с мировым рекордом), Хендрикс – 2-я, Трусова – 3-я, Щербакова – 4-я.

3. «Ливерпуль» и «Арсенал» не забили голов в 1-м полуфинале Кубка лиги – 0:0. При этом «канониры» играли вдесятером с 24-й минуты после удаления Джаки, но все равно позволили сопернику нанести лишь один удар в створ.

4. НХЛ. «Коламбус» разгромил «Каролину» (6:0), Чинахов сделал первый дубль в лиге. «Тампа» была сильнее «Ванкувера» (4:2), у Василевского 21-я победа в сезоне, Кучеров сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

Кроме того, опубликованы составы на Матч звезд НХЛ. В состав сборных дивизионов вошли 3 россиянина – Овечкин (вроде бы не собирается отказываться!), Василевский и Капризов. За последнюю путевку от Столичного дивизиона поборются Кузнецов и Свечников.

5. Защитник Андрей Ещенко завершил карьеру игрока в 37 лет и вошел в тренерский штаб «Спартака».

6. В КХЛ СКА обыграл «Сочи» (3-я победа Ротенберга-тренера в 4 матчах) и вышел в плей-офф первым в Западной конференции, «Автомобилист» забил 5 голов «Северстали».

7. В Кубке Италии «Милан» обыграл «Дженоа» Шевченко (3:1) в дополнительное время и вышел в 1/4 финала. Еще один матч 1/8 финала, «Наполи» – «Фиорентина», получился огненным – 7 голов, 3 удаления. Итог – победа «Фиорентины» (5:2).

8. Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону, Долль – 2-й, Цветков – 21-й, Серохвостов – 23-й, Поварницын – 31-й, Логинов – 32-й, Халили – 35-й.

После гонки стало ясно, что мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Олимпиаду-2022. В Пекин поедут пятеро.

В женской сборной тоже не все спокойно: СБР может рассмотреть вопрос о замене старшего тренера Михаила Шашилова. Пишут, что к нему возникают различные вопросы, в том числе и «по режиму».

9. «Атлетик» вышел в финал Суперкубка Испании, одержав волевую победу над «Атлетико» – 2:1. Баски в решающем матче сыграют с «Реалом».

10. Трансферные новости. 38-летний Жирков стал игроком «Химок» – его представили на фоне противотанковых ежей. Зе Луиш и «Локо» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сутормин интересен «Динамо», ЦСКА и «Рубину», его решение будет зависеть от разговора с Семаком. Головин интересен «Ньюкаслу».

Дибала не продлит контракт с «Юве», если ничего не изменится, он расстроен, что ему не повысят зарплату. «Барселона» может продать Френки де Йонга, деньги пойдут на покупку Холанда.

11. Татьяна Навка получила 4,59 млн рублей из федерального бюджета за выступление в собственном шоу «Лебединое озеро». У нее самый большой контракт из участников представления.

12. НБА. Трипл-дабл Янниса помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт», «Бруклин» дома проиграл «Оклахоме» и другие результаты.

13. Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина-Фасо.

14. Посольство Украины попросило Ла Лигу отображать Крым как часть Украины на сайте турнира, назвав изображение границ страны без полуострова грубой ошибкой. Ла Лига внесла изменения.

15. Правительство Австралии склоняется к отмене визы Джоковича.

16. «Спартак» платил Кокорину 22 млн рублей в месяц за дисциплинированное поведение.

17. Владимир Путин в онлайн-формате проведет встречу с олимпийской сборной России перед Играми в Пекине.

18. США призвали МОК доказать, что официальная форма Пекина-2022 сделана без использования труда уйгуров.

19. Месси не сыграет с «Брестом» и в матчах Аргентины против Чили и Колумбии из-за последствий COVID.

20. Тренер клуба МХЛ «Сарматы» ударил ногой нападающего команды во время матча.

21. Дакар-2022. Аль-Аттия лидирует в зачете внедорожников после 11 этапа, в классе грузовиков впереди 4 экипажа «КАМАЗ».

Цитаты дня.

Роналду о сравнениях с Леброном и Брэди: «Ни в одном виде спорта нет нагрузок как в футболе»

Основатели фан-движения ЦСКА о Fan ID: «Это плевок в лицо всем, кто любит ходить на футбол. Фанат – не преступник!»

Эвра о ковиде: «Мы слишком много о нем говорим – это политика. Хотят управлять людьми через страх»

Директор «Спартака» Каттани: «Команда будет побеждать. Это как в серфинге – надо поймать волну. У клуба лучшие болельщики и решительное руководство»

Мачин о Саудовской Аравии: «Черно-белая страна. Мужчины – в белых одеждах, женщины – полностью в черном, с закрытыми лицами. Нам очень повезло родиться в Испании»

Тренер сборной Беларуси о баллах Щербаковой в короткой программе на ЧЕ: «Хочется спросить – эти судьи тоже ходили на ужин с Тутберидзе?»

Роналду об АПЛ: «Не хочу занимать 5-7-е место. Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3»

Патрис Эвра: «Расизм есть везде. Мне бросали бананы и ухали, но это придало сил»

Виталий Кличко: «Мы не хотим обратно в СССР – видим свое будущее в европейской семье. Путин с этим не согласен»