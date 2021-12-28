«Ливерпуль» снова играет с «Лестером» после триллера в Кубке лиги. Ловите 1000 рублей на ставку!

«Ливерпуль» в 20-м туре АПЛ встречается на выезде с «Лестером».

На прошлой неделе команды выдали фейерверк в Кубке лиги с невероятным камбэком «красных» и яркой серией пенальти, да и в целом последние игры команд радуют обилием голов, хотя порой и в одни ворота.

«Ливерпуль» – огромный фаворит матча по мнению букмекеров: победа команды Юргена Клоппа оценена коэффициентом 1,38, за ничью дают 5,75, а за успех «лис» – внушительные 7,90. «Ливерпуль» идет вторым в чемпионате и из 16 последних выездных матчей АПЛ проиграл лишь в одном, так что такие коэффициенты не удивляют.

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