Россия сняла вратаря и проиграла КПК, два золота Колесникова, бронза Резцовой, 3-е место Большунова и Ретивых, осечки «Ливерпуля» и «Реала», участие НХЛ в Пекине под угрозой, поражение «Милана» и другие новости

1. В заключительном матче Кубка Первого канала Россия уступила Финляндии, финны выиграли турнир, так как по регламенту победителя определяют по проценту набранных очков. Причем сборная Россия пропустила решающую шайбу в овертайме, сняв вратаря. Вячеслав Войнов сбил Сакари Маннинена, убегавшего к пустым воротам, и судьи засчитали гол. 🤷

2. Российская биатлонистка Кристина Резцова выиграла бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Это третья медаль россиян на Кубке мира – ранее Эдуард Латыпов завоевал серебро в спринте и гонке преследования. Мужской масс-старт выиграл французский биатлонист Эмильен Жаклен, Фийон-Майе – 2-й, Латыпов – 12-й, Логинов – 15-й.

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Кроме того, сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU, Норвегия – 2-я, Италия – 3-я.

Стало известно, что Бабиков и Цветков вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Томшин поедет на Кубок IBU.

3. Российский пловец Климент Колесников взял два золота чемпионата мира на короткой воде, Каменева – бронзу, у мужской сборной России – два серебра в эстафетах.

4. «Ман Сити» сохранил лидерство в АПЛ после разгрома «Ньюкасла» (4:0), а преследовали потеряли очки: «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2, Робертсон был удален, а Алиссон результативно ошибся на выходе), а «Челси» – с «Вулверхэмптоном» (0:0). После 18 туров «Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка, «Челси» – на 6.

5. Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира, победили норвежцы Ларсен и Нортуг.

6. НХЛ продолжит регулярный чемпионат, несмотря на увеличение случаев ковида. Решение по ОИ-2022 обещано в ближайшие дни. Впрочем, уже появился инсайд, что игроки лиги на Олимпиаду не поедут.

7. «Реал» прервал серию из 10 побед подряд после 0:0 с «Кадисом». Впрочем, лидерству мадридского клуба в Ла Лиге пока ничего не угрожает.

8. «Наполи» поднялся на 2-е место в Серии А после победы над «Миланом» (1:0). Другие результаты дня – тут.

9. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу», ведя 2:0, Александр Овечкин провел на льду более 27 минут. Владимир Тарасенко забил 12-й гол в сезоне, но его «Сент-Луис» уступил «Виннипегу». Другие результаты – здесь. «Торонто» и «Детройт» не будут играть до Рождества из-за ковида.

10. Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила 1,28 млн рублей за выступление в шоу Навки в Дубае. Источник финансирования – субсидия из федерального бюджета на госзадание.

11. В «Ференцвароше» подтвердили, что Станислав Черчесов должен возглавить клуб.

12. НБА. «Чикаго» победил «Лейкерс», «Миннесота» взяла верх над «Далласом». Остальные результаты – здесь.

13. Тренер Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» не будет подписывать невакцинированных игроков: «Они представляют угрозу для нас». Также стало известно, что некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно.

14. Сосьос «Барселоны» одобрили заем в 1,5 млрд евро для реконструкции «Камп Ноу» на референдуме. 87% голосовавших были «за».

15. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает политический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

16. Из-за расистских выкриков игра «Дуйсбурга» с «Оснабрюком» в 3-й лиге Германии была прекращена на 30-й минуте.

Цитаты дня.

Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок мира. Хотели бы, чтобы он всю жизнь провел в «ПСЖ». Шансы продлить контракт есть»

«Сраный мудак, все время одно и то же». Суарес был недоволен заменой в матче с «Севильей»

Левандовски о «Золотом мяче»: «Дуэль с Месси – большая честь для меня. Было грустно, что в 2020-м награду отменили»

Анфиса Резцова: «Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова! Не надо наезжать на Эдика»

«Нас всю игру называли обезьянами. Я опустошен». Компани о расизме на матче «Андерлехта» с «Брюгге»

Клопп – арбитру Тирни: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой»