Прямой эфир третьего розыгрыша «Новогоднего Драйва» от Olimpbet

Наступила среда, а это значит, что букмекерская компания Olimpbet разыгрывает очередной Mercedes. Акция «Новогодний Драйв» с рекордным призовым фондом 350 000 000 рублей подходит к экватору. Сегодня в 16:00 по московскому времени букмекер проведет третий розыгрыш.

Прямая трансляция доступна в специальных разделах на сайте и в мобильном приложении Olimpbet, а также на YouTube-канале букмекера.

Среди призов PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, фрибеты от 3000 до 10 000 рублей. Главный победитель в последний раз получит Mercedes C-Class. Уже на следующей неделе ставки в «Новогоднем Драйве» повысятся и суперприз станет еще круче – Mercedes E-Class.

Даже те, кто в этот раз не выиграют, будут претендовать на внушительный утешительный приз. Среди клиентов компании, участвовавших в «Новогоднем Драйве», Olimpbet разыграет фрибеты на общую сумму 50 000 000 рублей.

Делайте ставки на любые события с коэффициентом от 1.50, копите билеты для участия в акции «Новогодний Драйв» и выигрывайте крутые призы от Olimpbet.