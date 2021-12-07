«Динамо» играет с «Зенитом» за 1-е место. Ставьте на главный матч зимы в РПЛ с фрибетом!

«Динамо» встречается с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.

В октябрьском матче питерцы уничтожили бело-голубых дома, однако после этого «Динамо» одержало четыре победы подряд в РПЛ. «Зенит» дважды потерял очки и позволил соперникам сократить отрыв, так что в случае победы «Динамо» вырвется на первое место.

При этом «Зенит» – большой фаворит матча: победу команды Сергея Семака букмекеры оценивают коэффициентом 2,10, тогда как на подопечных Сандро Шварца можно поставить за 3,40. За ничью дают кэф 3,60. Стоит отметить, что «Динамо» лишь раз обыграло «Зенит» в 6 последних матчах, остальные игры завершились победой питерцев.

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