«Спартак» – фаворит матча с «Легией», до плей-офф ЛЕ – один шаг. Заряжайте на игру с фрибетом 1000 рублей!

«Спартак» сыграет в гостях с «Легией» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.

Три очка гарантируют москвичам выход в плей-офф Лиги Европы (это стыки) и могут обеспечить даже 1/8 финала, хотя и при ничьей шансы есть – впрочем, в этом случае все зависит от «Наполи». Поражение может оставить российский клуб за пределами евровесны.

Красно-белые выступают фаворитом предстоящей игры, хотя и неловко упустили ничью в домашней встрече в 1-м туре. Победу команды Руя Витории можно взять за 2,55, а на хозяев дают поставить за 2,80. Ничья оценена коэффициентом 3,60, но стоит учесть, что «Спартак» лишь однажды сыграл вничью в этой ЛЕ.

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