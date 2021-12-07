«Барса» может вылететь из ЛЧ! А вот вы точно не проиграете с фрибетом от «Фонбет»

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет «Барселону».

Каталонская команда спорит за выход в плей-офф с «Бенфикой», которая в параллельном матче встретится с киeвcким «Динамо». Если предположить, что лиссабонцы выиграют на своем поле этим вечером, то и «Барселону» устроит только победа!

Но фаворитом матча в Мюнхене, конечно, считается «Бавария». Рекордмайстер выиграл все матчи в этой Лиге чемпионов, забив 19 голов! «Фонбет» предлагает поставить на очередную победу «Баварии» с коэффициентом 1,57.

«Барселона» в этом сезоне выглядит слабее мюнхенцев. Поэтому коэффициент на победу гостей – 5,30, а на ничью – 5,00.

«Барса» вполне может вылететь из Лиги чемпионов уже сегодня… Зато вам проигрыш не грозит – воспользуйтесь фрибетом от «Фонбет»!