«Милан» принимает «Ливерпуль» в борьбе за плей-офф ЛЧ. Ловите 1000 рублей на ставку!

«Милан» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов принимает «Ливерпуль» на «Сан-Сиро».

«Красные» уже обеспечили себе выход в 1/8 финала с первого места в группе B, а вот команда Стефано Пиоли идет третьей, так что ее судьба зависит в том числе от результата параллельного матча. Если «Порту» выиграет, даже победа не позволит «россонери» пробиться в плей-офф ЛЧ, однако ничья на «Драгау» или не слишком крупный успех «Атлетико» дарит надежду.

Букмекеры считают «Милан» небольшим фаворитом против решившего все вопросы «Ливерпуля»: коэффициент на победу хозяев составляет 2,20, а на успех гостей – 3,05. Ничья оценена кэфом 3,70.

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