Olimpbet разыгрывает первый Mercedes в рамках акции «Новогодний Драйв»

На прошлой неделе букмекерская контора Olimpbet запустила акцию «Новогодний Драйв» с рекордным призовым фондом в 350 000 000 рублей!

Первый розыгрыш пройдет сегодня в 16:00 по московскому времени. На кону стоят 11 призов: PlayStation, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, фрибеты от 3000 до 10 000 рублей, а главный счастливчик получит Mercedes C-Class.

Смотрите прямую трансляцию розыгрыша у нас на сайте или YouTube-канале Olimpbet. Все победители будут определены случайным образом.

На следующей неделе счастливчиком может стать один из вас! Для участия в акции достаточно поставить 500 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.50. За каждые 500 рублей клиент автоматически получает билет, который будет участвовать в розыгрыше на следующей неделе. Победителей определяют по средам, и каждый раз главный приз – автомобиль. А 5 января в финальном розыгрыше Olimpbet вручит победителю «Гелендваген».

Но даже те, кому не повезет в розыгрыше, могут забрать внушительный утешительный приз. Каждую неделю Olimpbet разыгрывает фрибеты среди клиентов, которые получили билет, но не выиграли ни одного подарка. Общая сумма бонусов – 50 000 000 рублей.

Делайте ставки в Olimpbet и выигрывайте Mercedes!