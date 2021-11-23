«Ман Сити» и «ПСЖ» борются за первое место в группе ЛЧ. Ловите фрибет 1000 рублей и ждите новых чудес от Месси!

В 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «ПСЖ».

В Париже хозяева были сильнее, тогда Лионель Месси впервые забил за парижан. Впрочем, ничьи с «Брюгге» и «Лейпцигом» пока не позволяют «ПСЖ» обойти «Сити» в группе.

В предстоящем матче букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы серьезным фаворитом: на победу «Сити» можно поставить за 1,63, тогда как гостевой успех оценен солидным кэфом 5,20. За ничью дают 4,55.

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