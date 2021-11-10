Матч в Хорватии – вызов для сборной России! Но с 1000 рублей от «Фонбет» проиграть невозможно

Сегодня сборная России встретится с командой Хорватии на выезде в заключительном туре группового этапа квалификации ЧМ-2022, и это будет решающий матч.

Карпину и его игрокам нужна ничья или победа в гостях. Любой из этих исходов напрямую выведет россиян на чемпионат мира.

Хорватов в борьбе за 1-е место в группе устроит только победа. Ничья ничего не даст хозяевам в турнирном плане.

«Фонбет» считает сборную Хорватии явным фаворитом. Коэффициент на победу этой команды – 1,62. На ничью можно поставить с 4,25. А победе сборной России соответствует коэффициент 5,80.

Да, шансы хорватов в воскресном матче котируются гораздо выше, но вы точно не проиграете – это просто исключено с 1000 рублей в подарок от «Фонбет»!