Россия встречается с Кипром: в последний раз наши пропускали от киприотов в 1997-м

В предпоследнем матче квалификации ЧМ-2022 сборная России встречается с Кипром в Санкт-Петербурге.

Под руководством Валерия Карпина россияне одержали 4 победы и лишь однажды сыграли вничью, а с Кипром у команды не было проблем с 1997 года. Тогда российская сборная сыграла вничью, после которой было четыре сухие победы (три из них – в официальных матчах) с общим счетом 9:0.

Букмекерам команда Карпина в предстоящем матче представляется большим фаворитом: коэффициент 1,19 против 20 (!) на успех киприотов, а за ничью дают 7,50. Победа позволит сборной России сохранить первую строчку в таблице, а если хорваты вдруг потеряют очки с Мальтой – выведет на чемпионат мира за тур до конца цикла.

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