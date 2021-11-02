«Зениту» будет сложно против «Юве», а у вас все классно – есть 1000 рублей от «Фонбет»

«Зенит» приехал в гости к «Ювентусу», чтобы помериться силами с грандом итальянского футбола в очередном туре Лиги чемпионов.

Туринская команда – явный фаворит. Согласно оценкам «Фонбет», шансы хозяев на победу примерно в четыре раза выше, чем у «Зенита»: соотношение коэффициентов – 1,58 на «Юве» против 6,50 на гостей из России.

Но «бьянконери» не так уж сильны в этом сезоне, в последних трех турах Серии А они набрали лишь одно очко! А «Зенит» буквально разнес на внутренней арене «Спартак» и «Динамо», разгромив этих соперников с общим счетом 11:2! Верите в успех чемпиона РПЛ? Или все-таки думаете, что европейский класс «Ювентуса» скажется? Вам в любом случае придется кстати 1000 рублей от «Фонбет»!