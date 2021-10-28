«МЮ» против «Тоттенхэма». Шансы команд примерно равны

В центральном матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».

«Olimpbet» не видит явного фаворита в этом матче, но отдает небольшое предпочтение «МЮ». Поставить на победу клуба из Манчестера можно с коэффициентом 2,42.

Шансы хозяев котируются чуть ниже. Коэффициент на победу «Тоттенхэма» – 2,95.

«Манчестер Юнайтед» после поражения 0:5 горит желанием реабилитироваться, а «Тоттенхэм» постарается и дальше быть выше «МЮ» в таблице. Бонус без условий и депозита 1500 рублей от «Olimpbet» помогут максимально насладиться этим матчем.