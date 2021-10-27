«Краснодар» и «Химки» в шаге от плей-офф Кубка России

В среду «Краснодар» и «Химки» сыграют заключительные матчи элитного группового раунда Кубка России.

«Краснодар» проведет выездную встречу с «Кубанью». Клуб РПЛ – огромный фаворит матча: коэффициент на победу команды Виктора Гончаренко равен 1,20, тогда как у соперника – 12! Ничью можно взять за 5,80. При этом «Краснодар» может выйти в плей-офф даже в случае поражения: достаточно проиграть с не слишком крупным счетом.

«Химки» также в гостях сыграют с «Балтикой». В этой встрече шансы представителя высшего дивизиона вновь оценены выше: 2,35 против 3,20 у калининградцев. За ничью дают 3,20. Для продолжения борьбы за трофей победа нужна обеим командам.

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