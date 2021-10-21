«Спартак» не выигрывает у «Зенита» почти 4 года. Каким будет новое Winline Derby?

12-й тур Премьер-лиги должно украсить Winline Derby! «Зенит» примет «Спартак».

Хозяева «Газпром Арены» подходят к матчу в ранге фаворита. Winline предлагает поставить на «Зенит» с коэффициентом 1,56. Шансы «Спартака» котируются примерно в три с половиной раза ниже. Коэффициент на победу гостей – 5,60.

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в официальных матчах на протяжении почти четырех полных лет! А петербургская команда перед встречей с красно-белыми потерпела три поражения подряд! Это значит, что обоим клубам будет непросто в дерби… Зато у вас все должно быть отлично, ведь можно воспользоваться бесплатной ставкой 2000 рублей от Winline для новых игроков!

Кстати, Winline запускает на домашних матчах клуба премиальный сервис, доступ к которому сможет получить любой болельщик, являющийся клиентом Winline.

Начиная с воскресного Winline Derby против «Спартака» в самом центре трибуны С на «Газпром Арене» открывается большой и удобный оранжевый диван – Winline Seats. Перед началом каждого домашнего матча «Зенита» Winline будет проводить розыгрыш мест на диване Winline Seats – победитель сможет взять с собой одного друга или подругу, чтобы насладиться просмотром игры на самых лучших местах на стадионе! Посетителей Winline Seats ждут индивидуальное обслуживание, уникальное меню и трансфер с арены домой на такси класса люкс.

Чтобы принять участие в акции и воспользоваться премиальным сервисом Winline Seats:

• Приходите на стадион заблаговременно;

• Не позднее, чем за 30 минут до начала матча найдите одну из девушек Winline;

• Покажите ей активную ставку, сделанную в приложении Winline;

• Запишитесь у девушки Winline для участия в розыгрыше;

• За 20 минут до начала матча ждите результатов «слепой» жеребьевки от Winline.

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