«Зенит» – аутсайдер матча с «Ювентусом», но очки очень нужны

«Зенит» в среду проведет третий матч группового раунда Лиги чемпионов. Российский клуб примет «Ювентус».

В отличие от чемпионата, в ЛЧ «Юве» стартовал уверенно: разобрался с «Мальме» и взял три очка в Турине против «Челси». «Зенит» разгромил шведов даже с более крупным счетом, но в Лондоне ничью не удержал. В первой игре против «Ювентуса» дома команда Сергея Семака идет аутсайдером: победа Питера оценена коэффициентом 3,50, за туринцев дают 2,20, а ничью можно взять за 3,25. Следующая игра у сине-бело-голубых также с «Ювентусом» и нужно брать очки, чтобы сохранить надежду на выход в плей-офф ЛЧ, ведь «Челси» явно претендует на 6 баллов в спаренных матчах с «Мальме».

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