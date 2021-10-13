«Лига Ставок» — официальный региональный беттинг-партнер AS Monaco в России!

Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Монако», один из самых легендарных и титулованных клубов чемпионата Франции, объявляют о начале партнёрства.

На сезон 2021-2022 «Лига Ставок» становится официальным букмекером ФК «Монако». Эксклюзивное соглашение с европейским футбольным клубом стало первым в истории спортивного спонсорства компании.

В рамках партнёрства логотип «Лиги Ставок» появится на виртуальных LED-бортах домашнего стадиона «Монако» — «Луи II». Кроме того, компания получит возможность интегрировать свой бренд в социальные сети клуба и присутствовать на всех диджитал-ресурсах ФК «Монако».

Контракт с одним из старейших футбольных клубов Франции — еще и новый шаг в развитии киберспортивного партнёрства с клубом Gambit Esports. Летом 2021 года «Лига Ставок» объявила о начале сотрудничества с Gambit Esports, который также является партнёром ФК «Монако». В клуб входят команды по дисциплинам Dota 2 и Fortnite, выступающие под объединенным брендом AS Monaco Gambit. О создании совместных команд было объявлено в феврале: именно тогда ФК «Монако» Esports и Gambit Esports анонсировали своё сотрудничество.

«Мы рады объявить о партнёрстве с таким ярким представителем мирового футбола как ФК «Монако». У клуба потрясающая история, громкий список спортивных достижений, невероятное количество престижных трофеев и, конечно же, российские звезды! Для «Лиги Ставок» этот контракт – ещё один логичный шаг в рамках реализации нашей бизнес-стратегии по переходу на международный уровень. Уверены, что сотрудничество с ФК «Монако» будет результативным и плодотворным», — заявил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

«Мы очень рады приветствовать «Лигу Ставок» в качестве партнера ФК «Монако». Сотрудничество с одним из крупнейших игроков букмекерской отрасли России позволит клубу усилить наш бренд, увеличить узнаваемость и предложить особые активации российским болельщикам ФК «Монако» и футбола в целом», — прокомментировал заключение соглашения вице-президент и генеральный директор ФК «Монако» Олег Петров.

«Мы в Гамбит гордимся, что это сотрудничество состоялось частично благодаря нам. Gambit Esports и ФК «Монако» работают бок о бок и, конечно, это вполне логично, что «Лига Ставок», с которой мы начали сотрудничество ещё в июне, теперь объединяется и с легендарным футбольным клубом. Благодаря этому партнёрству перед нами открывается большое количество возможностей, которые ранее были недоступны. В итоге, конечно же, выиграют наши фанаты, для которых мы приготовим большое количество вовлекающего контента и интересных мероприятий», — рассказал коммерческий директор Gambit Esports Давид Даштоян.