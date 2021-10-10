Россия – аутсайдер матча со Словенией, но надо победить и улучшить разницу

Россия проводит второй октябрьский матч в квалификации ЧМ-2022, соперник – Словения.

Российская команда под руководством Валерия Карпина еще ни разу не проигрывала, а в трех последних матчах были сухие победы. Словенцы после крупного поражения от Хорватии устроили разнос Мальте – 4:0. Россия по-прежнему держится вровень по очкам с Хорватией, но у команды Златко Далича весьма комфортный запас по разнице мячей: +10 против +7 у россиян.

В выездном матче Россия выступает аутсайдером – коэффициент 3,25 против 2,55 на Словению, а за ничью дают 3,10. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 2,25: россияне не уходили с поля без гола в 6 из 7 матчей отборочного цикла, соперник – в 5 из 7.

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