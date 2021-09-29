«Спартак» приехал в Италию как андердог. Шансы «Наполи» почти в десять раз выше!

Во 2-м туре Лиги Европы «Наполи» в Италии примет «Спартак».

Пару недель назад красно-белые расстроили своих болельщиков, проиграв в Москве «Легии». Набрать очки в матче с «Наполи» будет еще сложнее…

«Фонбет» считает итальянскую команду явным фаворитом. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1,27. А шансы москвичей почти в десять раз ниже. Зато коэффициент на победу «Спартака» заманчиво велик – 12,00!

Сделать выбор в пользу фаворита или андердога – решать только вам. Но расстраиваться не придется в любом случае, потому что «Фонбет» дарит беспроигрышную ставку 1000 рублей!