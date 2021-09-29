Успех «Зенита» и крах «Барсы», Роналду тащит «МЮ», клубы РПЛ против Прядкина, Пекин-2022 без иностранных фанатов и другие новости утра

1. «Зенит» наконец зажег в Лиге чемпионов и разнес «Мальме» (4:0), играя в большинстве с 53-й минуты. Это первая победа питерцев в ЛЧ за 9 матчей и крупнейшая в турнира в истории клуба. «Зенит» идет третьим в группе.

2. Не обошлось и без сенсаций: «Барселона» крупно проиграла «Бенфике» (0:3), пропустив уже на 3-й минуте и закончив вдесятером. Каталонцы идут на последнем месте в группе с 0 очков и 0:6 после двух туров, хуже дела только у «Мальме». Более того, у «Барсы» 0 ударов в створ за два матча ЛЧ.

Криштиану Роналду установил новый рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов (178), а потом затащил «МЮ», забив победный мяч на 95-й минуте.

«Ювентус» обыграл «Челси» (1:0) благодаря голу Кьезы, «Бавария» разгромила «Динамо» Киев (5:0) и лидирует в группе E с 6 очками. Остальные результаты игрового дня – здесь.

3. Появилась информация, что Сергей Прядкин может уйти с поста президента РПЛ. Клубы выдвинут ему вотум недоверия, если он не уйдет сам. Пишут, что Прядкин не намерен покидать пост и собирается заручиться поддержкой Алексея Миллера, а 12 клубов из 16 хотят его отставки.

4. Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков. Билеты доступны только жителям материковой части Китая. Вакцинированные спортсмены не будут проходить 21-дневный карантин перед Играми.

5. КХЛ. СКА отыгрался с 0:3 и победил «Трактор», ЦСКА выиграл у «Сибири», «Йокерит» обыграл «Ак Барс». При этом Воронкова, Хенкеля и еще 4 игроков казанского клуба финские власти не допустили до матча с «Йокеритом». Сообщается, что легионер «Ак Барса» сдал положительный тест на коронавирус перед игрой.

6. Номинантов на «Золотой мяч» назовут 8 октября. Церемония состоится 29 ноября в Париже.

7. Появилась информация, что основатель «Царьград ТВ» Константин Малофеев хочет приобрести «Спартак». Впрочем, бизнесмен быстро опроверг этот инсайд.

8. Ральф Рангник обсуждал с Доменко Тедеско назначение в «Локомотив». Утверждается, что экс-тренер «Спартака» заинтересован в таком варианте.

9. НХЛ. Выставочные матчи. Три очка Евгения Свечникова принесли «Виннипегу» победу над «Эдмонтоном» (5:1), «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (4:5), Гусев набрал первое очко за «Торонто», Радулов забил «Флориде». Другие результаты – здесь.

10. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Государственной Думы.

11. Стало известно, что Александр Кокорин получает 1,8 млн евро в год в «Фиорентине». Только у Кальехона и Миленковича зарплата выше.

12. Трансферные новости. «Динамо» вело переговоры с Кавани летом, но Шварц сделал ставку на воспитанников. «Атлетико» и «Севилья» могут подписать Барриоса зимой. Сделку оценивают в 15 млн евро. «Наполи» интересовался Захаряном до Евро-2020. Осимхен интересен «Реалу», «МЮ», «ПСЖ» и «Сити». «Наполи» потребует не менее 120 млн евро.

13. Правительство внесло в Думу законопроект о компенсациях школам при переходе спортсменов до 23 лет в иностранные клубы.

14. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

15. Игроки «Ангушта» избили судью в любительском матче. Один футболист дисквалифицирован на 2 года.

16. Бой Петра Яна и Кори Сэндхагена 30 октября на UFC 267 объявлен официально.

17. Семен Варламов и Илья Сорокин из «Айлендерс» – лучший тандем вратарей в НХЛ, Василевский и Эллиотт из «Тампы» на 2-м месте по версии ESPN.

Цитаты дня.

Лингвист Елена Малышева: «У Загитовой очень грамотно выстроен медийный образ. Она раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева, и большую привлекает»

Тихонов о победе «Шерифа» над «Реалом»: «Это ответ всему российскому футболу. Молдаване за свою страну готовы обыграть кого угодно»

Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: «Это неуважение. Он не должен пачкать футболку, это не для Лео»

Клаудиньо о «Зените»: «Знал, что еду в самый популярный и титулованный клуб России. Цель – отлично сыграть в ЛЧ и вновь взять золото в РПЛ»

Куман после 0:3 с «Бенфикой»: «Чувствую поддержку игроков. Клуба – не знаю. Результат не отражает игру»