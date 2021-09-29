«Юве» и «Челси» борются за лидерство в группе. Ловите бонус на ставку!

«Ювентус» встречается с «Челси» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Юве» ужасно начал сезон в Италии, но, кажется, потихоньку выправляет положение. «Челси» в субботу потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Манчестер Сити» с минимальным счетом. В Лиге чемпионов оба клуба начали с побед: туринцы разнесли «Мальме» в гостях, а лондонский клуб дома выиграл у «Зенита».

Букмекеры считают фаворитом предстоящей игры «Челси», пусть лондонцы и играют на выезде: 2,24 за победу команды Томаса Тухеля против 3,70 за парней Массимилиано Аллегри, а за ничью дают 3,15.

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