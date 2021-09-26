«Шериф» хлопнул «Реал», Жамнов возглавил хоккейную сборную России, «ПСЖ» победил «Ман Сити», идея Федуна, Милохин уронил Медведеву и другие новости утра

1. ФХР объявила о назначении Жамнова главным тренером сборной России, Знарок и Брагин – консультанты. Аргументы Третьяка: «Жамнов сильный стратег, мотиватор и психолог. Нам важно думать на несколько циклов вперед».

2. Второй тур группового этапа Лиги чемпионов подарил суперсенсацию: молдавский «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде (2:1) и уверенно лидирует в своем квартете. Слабое утешение для «сливочных» – Бензема забил 72-й гол в ЛЧ и обошел Рауля, впереди – Роналду, Месси и Левандовски.

В центральном матче дня «ПСЖ» дома победил «Ман Сити» Гвардиолы (2:0) – Лео Месси забил первый гол за парижан. «Ливерпуль» разнес «Порту» (5:1) благодаря дублям Салаха и Фирмино, а российский судья Сергей Карасев снова не встал на колено перед матчем.

Гол Суареса с пенальти на 97-й минуте помог «Атлетико» взять верх над «Миланом» (2:1), правда, не обошлось без странных решений судьи Чакыра. «Шахтер» и «Интер» сыграли 0:0 третий раз подряд и другие результаты дня.

3. Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил РФС прописать в контрактах игроков выплаты воспитавшим их тренерам – 1-3% от годового соглашения.

4. Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны» в 1,5 млрд евро. Клубу могут дать отсрочку от 2 до 12 лет. Спасение для каталонцев?!

5. В КХЛ московское «Динамо» победило «Спартак» (6:3), Шипачев набрал 5 очков – он лучший бомбардир лиги с 24 баллами в 10 играх. «Куньлунь» обыграл «Адмирал» (3:1).

6. Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в «Формуле E». Он ведет переговоры с «Дрэгон-Пенске».

7. УЕФА подаст апелляцию на решение суда Мадрида о том, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть подвергнуты санкциям. Союз ходатайствует об отводе судьи.

8. Выставочные матчи НХЛ. Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном», «Каролина» обыграла «Тампу», Замула забил «Айлендерс».

9. Тиктокер Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съемках шоу «Ледниковый период».

10. «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом». Речь идет о четырех эпизодах, включая единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол, и пенальти, назначенный в ворота самарцев.

11. Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит критерии отбора в сборную 30 сентября: «Все должно быть более прозрачно». Иван Черезов вот что сказал об отборе на Кубок мира: «Шестое место не обязательно получит биатлонистка, которая лучше выступит на контрольных стартах. Этот выбор тоже за Шашиловым».

12. Гильерме играет за «Локомотив» с травмой, иногда – на уколах. Основному вратарю сборной России нужна операция.

Цитаты дня:

Хореограф группы Тутберидзе – болельщикам: «Посмотрите, что вы натворили: войнушка поклонников Загитовой и Медведевой длится несколько лет. Не превращайте все в гниющее болото»

Александр Усик: «Люди, критикующие украинских спортсменов за фото с представителями России, немного больные»

Анелька о замене Месси: «Лео никогда не забудет, что Почеттино так поступил. Нельзя так с ним обращаться»

Максимилиано Кофрие: «Спартак» – российский гигант. Символ клуба – гладиатор. Это говорит обо всем»

Ротенберг о словах Хашига про «Сочи» и Петербург: «На бредовые высказывания не обращаю внимания»

Леброн Джеймс: «Скептически относился к вакцине, но я изучил тему и решил привиться»

Песков о назначении Жамнова: «Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»