ЦСКА играет со «Спартаком» в главном матче тура. Есть фрибет до 10 000 рублей новым клиентам

ЦСКА встречается со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

Московские команды прилично отстают от «Зенита» и не могут похвастаться стабильными результатами на старте сезона. ЦСКА дома довольно уверенно чувствует себя против «Спартака» (3 победы и ничья в 4 последних домашних встречах), однако букмекеры большого фаворита в матче не видят. Коэффициент на победу ЦСКА составляет 2,48, а на победу «Спартака» – 2,85. Кэф 3,45 вам предложат, если вы выберете ничью.

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