СберСтрахование «застраховало» всех футбольных болельщиков от проигрыша сборной России в матче с Кипром

Неудачное выступление футбольной сборной РФ на Чемпионате Европы, смена тренера, не самая яркая игра с Хорватией в рамках отборочного цикла ЧМ2022 – российские футболисты пока щекочут нервы болельщикам. В этой ситуации СберСтрахование увидела риски для психологического комфорта болельщиков и проактивно «застраховала» всех, кто поддерживает нашу сборную своей энергией, верой в победу и позитивным настроем! «Страховка болельщиков» сработает в случае проигрыша или игры вничью национальной сборной со сборной Кипра 4 сентября.

При «страховом случае» каждый болельщик, оставивший свой email в специальном поле на странице акции до начала матча Россия – Кипр, получит промокод от мультимедийного сервиса Okko Спорт (18+) для просмотра красивой игры английской Премьер-Лиги или других лучших футбольных стран. Победу нашей команды СберСтрахование планирует отметить приятным сюрпризом для участников акции.

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