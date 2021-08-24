Криштиану Роналду вернулся в Манчестер. В честь этого легендарного события мы разыгрываем по 3 футболки португальца в нашем инстаграме и в телеграме. Вы можете участвовать в обоих розыгрышах, чтобы увеличить шансы на победу.
Условия конкурсов максимально простые, так что, принимайте участие прямо сейчас:
🎁 Дарим 6 футболок Роналду в «МЮ»! Участвуйте в розыгрышах в телеграме и инстаграме, чтобы увеличить шансы 🍀
Криштиану Роналду вернулся в Манчестер. В честь этого легендарного события мы разыгрываем по 3 футболки португальца в нашем инстаграме и в телеграме. Вы можете участвовать в обоих розыгрышах, чтобы увеличить шансы на победу.