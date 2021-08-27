📲 Sports.ru ищет SMM-специалистов для тематических социальных сетей («Зенит», «Спартак», «Краснодар», «ПСЖ», АПЛ, «Реал» и др.)

Привет! Не секрет, что у Sports.ru много аккаунтов в соцсетях. Наша команда постоянно обновляется, это значит, что нам нужны новые люди.

Мы ищем редакторов соцсетей на следующие Instagram-аккаунты:

«Зенит»

(будет хорошо, если вы также будете писать новости и небольшие статьи о «быках». Это оплачивается)

АПЛ

«ПСЖ»

И на следующие телеграмы-каналы (1 человек на 4 канала):

«Спартак»

«Зенит»

«Реал Мадрид»

«Барселона»

Также мы ищем 1 человека на соцсети «Здоровья». Все подробности можно прочитать здесь.

Что мы ждем от человека на должности:

– Знание своей вертикали на 100%. Если вы хотите, например, вести аккаунт , то, должны знать, как минимум, что не только Роналдиньо играл в это команде, но еще и Сергей Семак;

– Чувство виральности. Вы первым замечаете (и знаете, где найти) фото и видео, которые потом наберут много лайков;

– Креативность. Вы можете без труда придумать новую рубрику, картинку, подводку или формат;

– Грамотность. Все просто – мы пишем без ошибок;

– Основы SMM. Вы отличаете «охваты» от «просмотров», понимаете, как работает рилс и знаете, что такое ER;

– Адекватность. Вы отдаете отчет по всему, что делаете (или не делаете) со своим аккаунтом и как общаетесь с коллегами;

– Опыт ведения соцсетей. Пусть он будет и небольшим, но он должен быть;

– Минимальные навыки владения графическими редакторами. Будет очень круто, если вы умеете работать в Photoshop;

Что мы предлагаем человеку в этой должности:

• Возможность работать в удовольствие, рассказывая все о любимом клубе или виде спорта единомышленникам;

• Возможность постоянно расти вместе с большой командой специалистов, как в SMM, так и в медиаменеджменте;

• Возможность работать удаленно;

• Деньги.

Краткое резюме принимаются на электронную почту i.khaev@sports.ru (в теме письма напишите «SMM Sports.ru») – расскажите пару слов о себе (мы не смотрим на возраст или пол), о любви к клубу, об аккаунте, который хотите вести и об аккаунтах, которые раньше вели.