📲 Sports.ru ищет SMM-специалистов для тематических социальных сетей («Зенит», «Спартак», «Краснодар», «ПСЖ», АПЛ, «Реал» и др.)

Привет! Не секрет, что у Sports.ru много аккаунтов в соцсетях. Наша команда постоянно обновляется, это значит, что нам нужны новые люди.
Мы ищем редакторов соцсетей на следующие Instagram-аккаунты:
- «Зенит»
- «Краснодар» (будет хорошо, если вы также будете писать новости и небольшие статьи о «быках». Это оплачивается)
- АПЛ
- «ПСЖ»
И на следующие телеграмы-каналы (1 человек на 4 канала):
- «Спартак»
- «Зенит»
- «Реал Мадрид»
- «Барселона»
Также мы ищем 1 человека на соцсети «Здоровья». Все подробности можно прочитать здесь.
Что мы ждем от человека на должности:
– Знание своей вертикали на 100%. Если вы хотите, например, вести аккаунт «ПСЖ», то, должны знать, как минимум, что не только Роналдиньо играл в это команде, но еще и Сергей Семак;
– Чувство виральности. Вы первым замечаете (и знаете, где найти) фото и видео, которые потом наберут много лайков;
– Креативность. Вы можете без труда придумать новую рубрику, картинку, подводку или формат;
– Грамотность. Все просто – мы пишем без ошибок;
– Основы SMM. Вы отличаете «охваты» от «просмотров», понимаете, как работает рилс и знаете, что такое ER;
– Адекватность. Вы отдаете отчет по всему, что делаете (или не делаете) со своим аккаунтом и как общаетесь с коллегами;
– Опыт ведения соцсетей. Пусть он будет и небольшим, но он должен быть;
– Минимальные навыки владения графическими редакторами. Будет очень круто, если вы умеете работать в Photoshop;
Что мы предлагаем человеку в этой должности:
• Возможность работать в удовольствие, рассказывая все о любимом клубе или виде спорта единомышленникам;
• Возможность постоянно расти вместе с большой командой специалистов, как в SMM, так и в медиаменеджменте;
• Возможность работать удаленно;
• Деньги.
Краткое резюме принимаются на электронную почту i.khaev@sports.ru (в теме письма напишите «SMM Sports.ru») – расскажите пару слов о себе (мы не смотрим на возраст или пол), о любви к клубу, об аккаунте, который хотите вести и об аккаунтах, которые раньше вели.