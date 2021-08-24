«Зенит» лишился лидерства в РПЛ, но против ЦСКА традиционно хорош. Держите беспроигрышную ставку 1000 рублей!

В центральном матче 6-го тура РПЛ «Зенит» принимает ЦСКА.

«Зенит» после двух ничьих утратил лидирующие позиции в чемпионате и победа в этой встрече позволит армейцам обойти соперника в таблице, но ЦСКА проиграл Питеру три последних матча.

В предстоящей игре «Зенит» также выступает большим фаворитом: коэффициент на победу команды Сергея Семака составляет 1,58, тогда как за успех ЦСКА дают 5,40. На ничью можно поставить за 4,30.

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