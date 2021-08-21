🎁Последний день конкурса – дарим 6 футболок Месси в «ПСЖ»! Участвуйте в розыгрышах в телеграме и инстаграме, чтобы увеличить шансы 🍀

Лионель Месси – игрок «ПСЖ». Это историческое событие. В честь этого мы разыгрываем по 3 футболки аргентинца в нашем инстаграме и в телеграме. Вы можете участвовать в обоих розыгрышах, чтобы увеличить шансы на победу.
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Лионель Месси – игрок «ПСЖ». Это историческое событие. В честь этого мы разыгрываем по 3 футболки аргентинца в нашем инстаграме и в телеграме. Вы можете участвовать в обоих розыгрышах, чтобы увеличить шансы на победу.