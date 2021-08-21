«Челси» – явный фаворит дерби. «Арсенал» может начать сезон с двух поражений

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2-й тур Премьер-лиги – время для лондонского дерби! «Арсенал» и «Челси» столкнутся в это воскресенье.

«Пушкари» неделю назад бесславно уступили «Брентфорду» (0:2). И шансы хозяев «Эмирейтс» в воскресном дерби невысоки. Зато коэффициент на победу «Арсенала» впечатляет – «Фонбет» предлагает 4,30

«Челси» подходит к матчу в статусе вероятного победителя. Поставить на эту команду можно с коэффициентом 1,80

Довериться фавориту в лице «Челси» или разглядеть неочевидные козыри «Арсенала» – выбор только за вами. Но беспроигрышная ставка 1000 рублей от «Фонбет» пригодится точно!

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