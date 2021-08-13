«Зенит» – явный фаворит, но матч с «Локо» не будет скучным: Светлаков и Шац добавят эмоций

В 4-м туре РПЛ встретятся лучшие команды последних лет – «Зенит» и «Локомотив».

Действующий чемпион подходит к воскресному матчу как явный фаворит. Коэффициент на победу «Зенита» у «Лиги Ставок» – 1,79.

Шансы «Локомотива» оцениваются в два с половиной раза ниже. Коэффициент на москвичей – 4,60.

В последних встречах «Зенит» не оставлял шансов сопернику. Сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» дважды подряд – 6:1 и 3:0. Но воскресный матч точно не будет обыденным и скучным! В рамках проекта «Лига Диванных Аналитиков» при поддержке «Лиги Ставок» состоится стрим: болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков и Михаил Шац, давно поддерживающий «Зенит», в прямом эфире будут переживать за любимые команды, комментировать футбол и отвечать на вопросы болельщиков.

Не забывайте и про замечательную акцию: новые игроки могут получить до 10 тысяч рублей в подарок!