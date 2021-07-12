«Зенит», «Спартак» и ЦСКА должны выиграть в 1-м туре. Выберите своего фаворита!

Пришло время для начала нового чемпионата РПЛ.

Самые популярные клубы подходят к 1-му туру как фавориты.

Фонбет предлагает поставить на «Зенит» в матче с «Химками» с коэффициентом 1,36 против 9,20 у соперника.

«Спартак» котируется выше «Рубина». Коэффициент на победу москвичей – 2,20, на казанцев – 3,35.

Шансы ЦСКА в игре с «Уфой» тоже выглядят многообещающе! На московскую команду можно поставить с коэффициентом 1,54, на гостей – с 6,50.

Выберите своего фаворита и воспользуйтесь беспроигрышной ставкой 2 000 рублей, которую дарит Фонбет!