Игроки ЦСКА отказались прививаться, Бердыев может возглавить сборную России, Черчесов отказался от неустойки, траты «Зенита» на агентов и другие новости утра

1. Все игроки ЦСКА отказались прививаться от коронавируса. Есть версия, что это не так: «Полная ерунда. У 85% футболистов высокий уровень антител, это медотвод». Правда, не очень понятно, что это меняет.

2. Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России, он не тренировал 2 года. РФС хочет, чтобы сборные России играли в одном стиле.

3. «Зенит» потратил 652 млн рублей на агентов за сезон, «Локо» – 500, «Спартак» – 350, ЦСКА – 270, «Уфа» – ничего. «Краснодар» потратил 861 млн рублей на молодежный футбол за сезон, «Зенит» – 682, «Спартак» – 169.

4. Президент РФС Александр Дюков вышел к прессе. Вот главные тезисы: Черчесов отказался от неустойки при увольнении из сборной; нового тренера планируют подписать до начала сезона РПЛ, общение идет с несколькими кандидатами; в плане лимита «идеал – когда его нет», вопрос обсуждается с правительством; при новом формате Премьер-лиги снизится количество проходных игр, что приведет к росту интереса и стоимости телеправ.

5. Парад форм на сезон-2021/22. Экипировка «Зенита» от Nike вдохновлена каналами Петербурга. Выездной комплект «Барселоны» светло-фиолетовый – так клуб продвигает борьбу за расширение прав женщин. Домашняя экипировка «МЮ» вдохновлена формой 1960-х. А у «Локомотива» третий комплект – черный.

6. Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил сложный перелом пальца руки и пропустит три месяца.

7. Тарасенко назвал «Тампу» и «Вашингтон» в числе 10 клубов, в которые мог бы перейти. «Вашингтону» интересен обмен Кузнецова на Тарасенко. «Кэпиталс» не подпишут контракт с Овечкиным до драфта расширения, хотя детали согласованы.

8. Дзюба, Акинфеев, Джикия, Малком, Смолов, Хвича и Нобоа – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ. РФС признал Семака лучшим тренером сезона, Азмуна – игроком, «Зенит» – командой, Захаряна – лучшим молодым игроком.

9. Пловцы Андрусенко и Кудашев остаются в заявке России на Олимпиаду-2020, они смогут оспорить отстранение в выездной бригаде CAS. Пока же ОКР потребовал пояснений: «Речь идет о событиях, якобы имевших место 6 лет назад. Информация была доступна еще весной 2020-го». А между тем допинг-проба гребца Павла Сорина, сданная им в частном порядке, кажется, также дала положительный результат.

10. Трансферы. «Ман Сити» рассматривает Левандовского как альтернативу Кейну. «Ливерпуль» готов предложить 70 млн евро за Бареллу, «Интер» не хочет продавать хавбека. «Челси» предложил включить в трансфер Холанда Абрахама или Хадсона-Одои, «Боруссия» отказалась. «Реал» отдаст «Милану» Диаса в аренду на 2 сезона без права выкупа. «Локо» и Едвай подписали предварительное соглашение, Рангник обсудит трансфер с «Байером». Ла Лига проверит обмен Гризманна на Сауля, чтобы «Барса» и «Атлетико» не смогли манипулировать ценой игроков.

11. Погибший вратарь «Коламбуса» Кивлениекс спас от выстрела фейерверка партнера по клубу Мерзликина и его беременную жену.

12. ВЦИОМ на связи. Россияне назвали Роналду, Доннарумму и Дзюбу лучшими игроками Евро-2020. 46% россиян считают увольнение Черчесова правильным решением, 49% хотят видеть россиянина новым тренером сборной.

13. Трансляция боя Конор – Порье собрала наибольшее количество зрителей среди российских телеканалов, есть такая информация. 66-летняя бабушка просила у UFC фото с Хабибом в свой день рождения. Россиянин с ней встретился.

14. Игроки сборной Англии получили 12 500 оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро – с расизмом и угрозами. Полиция арестовала четырех человек за расизм в адрес английских игроков после финала.

15. «Формула-1» представила болид образца 2022 года. Проанализировали 500 ТБ данных симуляций при разработке.

16. В Токио выявлен первый положительный тест на коронавирус среди спортсменов, которые должны жить в олимпийской деревне.

17. Джокович выступит на Олимпиаде в Токио. Азаренко пропустит Игры.

18. 37-летний Арьен Роббен вновь завершил карьеру. «Челси», «Бавария», сборная Нидерландов – это была славная охота.

Цитаты дня:

Валерий Газзаев: «Сборную должен тренировать россиянин, патриот. Разве тренер-легионер станет патриотом России? Нет, он приедет зарабатывать»

Фигурист Браун: «Можно считать, что именно Америка победила Германию во Второй мировой войне. Хотя это определенное восприятие – под своим углом»

Александр Емельяненко: «В сборной России по футболу есть игроки, которые пьянствуют, курят и в принципе ведут нездоровый образ жизни»

Канделаки о «Матч ТВ»: «Мы лучше всех провели Евро. Наша команда вывела канал в авангард телевидения. Едем на Олимпиаду»

Журова о хоккейных матчах с участием Путина: «Это нельзя показывать. Можно – моменты голов, но весь матч не надо»

Букайо Сака: «Расизму и ненависти нет места ни в футболе, ни в обществе. Соцсети делают недостаточно»

Агент Шкурина: «Белорусов в России всегда хотят по голове погладить, как кота. Относятся с подтекстом»