😿Евро почти позади, финал уже сегодня. Бонусы до 30 тысяч не дадут грустить😸

Чемпионат Европы почти завершен, финал состоится на «Уэмбли» этим вечером.

«Олимпбет» считает фаворитом сборную Англии. Коэффициент на победу в основное время – 2,76. На то, что «три льва» добудут кубок любым способом, можно поставить с коэффициентом 1,79.

Шансы сборной Италии котируются ниже. Коэффициент на победу в основное время – 3,16, на титул по итогам финала – 2,08.

Чемпионат Европы скоро останется в прошлом. Вам грустно от этого? Тогда вспомните о бонусах до 30 тысяч рублей, которые дарит «Олимпбет»!