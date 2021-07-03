🐾У Италии 33 матча без поражений, у Англии – 12. В финале кто-то проиграет, но не вы!

Сборные Италии и Англии сегодня поспорят за титул чемпиона Европы на «Уэмбли».

Британцы довели свою успешную серию до 12 игр без поражений. Итальянцы и вовсе идут на исторический мировой рекорд, не проигрывая в течение 33 матчей кряду!

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