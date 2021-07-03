🐾У Италии 33 матча без поражений, у Англии – 12. В финале кто-то проиграет, но не вы!

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Сборные Италии и Англии сегодня поспорят за титул чемпиона Европы на «Уэмбли».

Британцы довели свою успешную серию до 12 игр без поражений. Итальянцы и вовсе идут на исторический мировой рекорд, не проигрывая в течение 33 матчей кряду!

«Фонбет» предлагает поставить на то, что трофей достанется сборной Англии, с коэффициентом 1,80, а на гостей с Апеннинского полуострова – с коэффициентом 2,00.

В финале чья-то блистательная серия должна прерваться. Но вам неудача не грозит! «Фонбет» дарит 2000 рублей на беспроигрышную ставку!

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