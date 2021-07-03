🥁Шансы Англии и Италии почти равны. Кейн – наиболее вероятный автор гола⚽️

В финале чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии.

Явного фаворита нет, шансы соперников почти равны! «Винлайн» предлагает поставить на итоговую победу хозяев «Уэмбли» с коэффициентом 1,80, а на итальянцев – с коэффициентом 2,02.

Не менее интересная тема: кто именно забьет в финале? Выделяется фигура Кейна. На его гол можно поставить с коэффициентом 2,85. А вот как котируются некоторые другие игроки: Стерлинг – 4,40, Иммобиле – 3,55, Кьеза – 6,00, Магуайр – 15,00.

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