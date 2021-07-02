Англия против Украины. Кто заберет последнюю путевку в полуфинал Евро? Решайте с фрибетом до 1000 рублей

Сборные Англии и Украины сегодня сразятся в четвертьфинале Евро-2020 за последнюю путевку в полуфинал.

Украина впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионата Европы, а Англия не играла на этой стадии крупных турниров с 2012 года.

На Евро-2020 англичане пока не проигрывают – 3 победы и ничья. Украинцы пробились в плей-офф с третьего места, потерпев два поражения в группе. А в 1/8 финала команда Андрея Шевченко провела на поле 120 минут. Хватит ли сил на четвертьфинал?

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