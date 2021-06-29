Sports.ru ищет внештатного моушн-дизайнера ✂️

Sports.ru открыл вакансию внештатного моушн-дизайнера.
⚠️ Об ожиданиях
Нам нужны люди, которые ориентируются в трендах видеопроизводства. Погружение в спортивную тематику хотя бы на базовом уровне обязательно. Если вы тот, кого мы ищем – заполняйте эту форму.
📒 О проекте
Видео – одно из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направлениях, поэтому ищем внештатных моушн -дизайнеров с перспективой устройства на постоянную работу.
🎯 О задачах
Производство графики для ютюб-шоу, документальных фильмов, а также для тизеров нашего контента в соцсетях
🌐 О технологиях
- After Effects
- Premiere Pro
- Photoshop
- C4D будет плюсом