Sports.ru ищет внештатного моушн-дизайнера ✂️

Sports.ru открыл вакансию внештатного моушн-дизайнера.

⚠️ Об ожиданиях

Нам нужны люди, которые ориентируются в трендах видеопроизводства. Погружение в спортивную тематику хотя бы на базовом уровне обязательно. Если вы тот, кого мы ищем – заполняйте эту форму.

📒 О проекте

Видео – одно из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направлениях, поэтому ищем внештатных моушн -дизайнеров с перспективой устройства на постоянную работу.

🎯 О задачах

Производство графики для ютюб-шоу, документальных фильмов, а также для тизеров нашего контента в соцсетях

🌐 О технологиях