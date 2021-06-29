Sports.ru ищет внештатного монтажера.
⚠️ Об ожиданиях
Нам нужны люди, которые ориентируются в трендах видеопроизводства. Погружение в спортивную тематику хотя бы на базовом уровне обязательно. Если вы тот, кого мы ищем – заполняйте эту форму
📒 О проекте
Видео – одно из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направлениях, поэтому ищем внештатных видеомонтажеров с перспективой устройства на постоянную работу.
🎯 О задачах
Оперативно и качественно монтировать видеопроекты Sports.ru: интервью, ютуб-шоу, репортажи и целые фильмы
🌐 О технологиях
Premiere Pro
After Effects
Photoshop (базовый уровень)
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