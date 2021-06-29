Sports.ru ищет внештатного монтажера.

⚠️ Об ожиданиях

Нам нужны люди, которые ориентируются в трендах видеопроизводства. Погружение в спортивную тематику хотя бы на базовом уровне обязательно. Если вы тот, кого мы ищем – заполняйте эту форму

📒 О проекте

Видео – одно из самых молодых и перспективных проектов Sports.ru. Мы хотим развивать его сразу в нескольких направлениях, поэтому ищем внештатных видеомонтажеров с перспективой устройства на постоянную работу.

🎯 О задачах

Оперативно и качественно монтировать видеопроекты Sports.ru: интервью, ютуб-шоу, репортажи и целые фильмы

🌐 О технологиях

Premiere Pro

After Effects

Photoshop (базовый уровень)

Пишите вот сюда👇

https://forms.gle/amjLyJStEcWbuLeV9