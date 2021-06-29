🎥Sports.ru открывает вакансию видеоредактора соцсетей

Привет!

Если вы обожаете спорт и хотите делать его лучше вместе с нами, есть отличная новость – мы открываем вакансию видеоредактора социальных сетей Sports.ru!



Что нужно будет делать: делать наши соцсети мощнее каждый день, придумывать, искать и монтировать вирусные видео, предлагать новые форматы, а еще быстро учиться и расти вместе с компанией.



Вам точно стоит написать нам, если:



– вы умеете не только монтировать, но и готовы генерировать шикарные идеи для виральных роликов



– вы кайфуете от нешаблонного решения задач



– вы уверены в своем чувстве юмора



– вы горите от желания интересно рассказывать о спорте



– вы отлично владеете русским языком и понимаете английский



– у вас есть быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет



– вы работаете в Premiere Pro, After Effects (базовый уровень), Photoshop (базовый уровень)



Что есть у нас:



– возможность транслировать свои идеи на совокупную аудиторию почти 10 млн человек



– классная бодрая команда



– возможность роста внутри компании



– возможность удаленной работы



– индивидуальный график



– зарплата



Так, супер, я очень хочу попасть на Sports.ru! А что нужно сделать?



1. Написать на video@sports.ru с темой «Видеоредактор соцсетей»



2. Рассказать о себе, почему мы должны взять именно вас, приложить портфолио (обязательно)



3. Выполнить тестовое задание (оно чуть ниже)



4. Дождаться рецензии на тестовое задание



5. Бинго, вы идеальны!



ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ



1. Придумайте и смонтируйте короткий (до 30 секунд) смешной ролик о гипотетическом возвращении Криштиану Роналду в «Реал», который, как вам кажется, наберет миллион лайков и шеров в соцсетях. Есть правило – использовать фрагменты официальных матчей нельзя.



2. Придумайте и смонтируйте минутный квадратный видос для инстаграма на тему, которая вам кажется увлекательной и кликабельной. Это может быть подборка смешных причесок футболистов, дайджест главных новостей недели, история одного трансфера – словом, буквально все, что вам покажется виральным. Тут мы тоже не можем использовать фрагменты официальных матчей.