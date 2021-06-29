🎥Sports.ru открывает вакансию видеоредактора соцсетей

Привет!
Если вы обожаете спорт и хотите делать его лучше вместе с нами, есть отличная новость – мы открываем вакансию видеоредактора социальных сетей Sports.ru!
Что нужно будет делать: делать наши соцсети мощнее каждый день, придумывать, искать и монтировать вирусные видео, предлагать новые форматы, а еще быстро учиться и расти вместе с компанией.
Вам точно стоит написать нам, если:
– вы умеете не только монтировать, но и готовы генерировать шикарные идеи для виральных роликов
– вы кайфуете от нешаблонного решения задач
– вы уверены в своем чувстве юмора
– вы горите от желания интересно рассказывать о спорте
– вы отлично владеете русским языком и понимаете английский
– у вас есть быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет
– вы работаете в Premiere Pro, After Effects (базовый уровень), Photoshop (базовый уровень)
Что есть у нас:
– возможность транслировать свои идеи на совокупную аудиторию почти 10 млн человек
– классная бодрая команда
– возможность роста внутри компании
– возможность удаленной работы
– индивидуальный график
– зарплата
Так, супер, я очень хочу попасть на Sports.ru! А что нужно сделать?
1. Написать на video@sports.ru с темой «Видеоредактор соцсетей»
2. Рассказать о себе, почему мы должны взять именно вас, приложить портфолио (обязательно)
3. Выполнить тестовое задание (оно чуть ниже)
4. Дождаться рецензии на тестовое задание
5. Бинго, вы идеальны!
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
1. Придумайте и смонтируйте короткий (до 30 секунд) смешной ролик о гипотетическом возвращении Криштиану Роналду в «Реал», который, как вам кажется, наберет миллион лайков и шеров в соцсетях. Есть правило – использовать фрагменты официальных матчей нельзя.
2. Придумайте и смонтируйте минутный квадратный видос для инстаграма на тему, которая вам кажется увлекательной и кликабельной. Это может быть подборка смешных причесок футболистов, дайджест главных новостей недели, история одного трансфера – словом, буквально все, что вам покажется виральным. Тут мы тоже не можем использовать фрагменты официальных матчей.
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