🎥Sports.ru открывает вакансию видеоредактора соцсетей

Теги Sports.ru соцсети Футбол

Привет!

Если вы обожаете спорт и хотите делать его лучше вместе с нами, есть отличная новость – мы открываем вакансию видеоредактора социальных сетей Sports.ru!

Что нужно будет делать: делать наши соцсети мощнее каждый день, придумывать, искать и монтировать вирусные видео, предлагать новые форматы, а еще быстро учиться и расти вместе с компанией.

Вам точно стоит написать нам, если:

– вы умеете не только монтировать, но и готовы генерировать шикарные идеи для виральных роликов

– вы кайфуете от нешаблонного решения задач

– вы уверены в своем чувстве юмора

– вы горите от желания интересно рассказывать о спорте

– вы отлично владеете русским языком и понимаете английский

– у вас есть быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет

– вы работаете в Premiere Pro, After Effects (базовый уровень), Photoshop (базовый уровень)

Что есть у нас:

– возможность транслировать свои идеи на совокупную аудиторию почти 10 млн человек

– классная бодрая команда

– возможность роста внутри компании

– возможность удаленной работы

– индивидуальный график

– зарплата

Так, супер, я очень хочу попасть на Sports.ru! А что нужно сделать?

1. Написать на video@sports.ru с темой «Видеоредактор соцсетей»

2. Рассказать о себе, почему мы должны взять именно вас, приложить портфолио (обязательно)

3. Выполнить тестовое задание (оно чуть ниже)

4. Дождаться рецензии на тестовое задание

5. Бинго, вы идеальны!

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Придумайте и смонтируйте короткий (до 30 секунд) смешной ролик о гипотетическом возвращении Криштиану Роналду в «Реал», который, как вам кажется, наберет миллион лайков и шеров в соцсетях. Есть правило – использовать фрагменты официальных матчей нельзя.

2. Придумайте и смонтируйте минутный квадратный видос для инстаграма на тему, которая вам кажется увлекательной и кликабельной. Это может быть подборка смешных причесок футболистов, дайджест главных новостей недели, история одного трансфера – словом, буквально все, что вам покажется виральным. Тут мы тоже не можем использовать фрагменты официальных матчей.

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