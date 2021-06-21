Россия бьется с Данией за выход в плей-офф. Ставьте с бонусом до 1000 рублей

Сегодня сборная России проводит заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы.

Соперник – команда Дании. И игра пройдет на ее поле – в Копенгагене.

На выезде будет сложно, но поражение россиян никак не устроит. Нужна победа или хотя бы ничья. Иначе в плей-офф не выйти!

BetBoom предлагает поставить на Россию с коэффициентом 5,01. Ничья почти столь же вероятна – 4,16.

Если вдруг вам хочется сделать ставку на Данию, у BetBoom есть вариант и на этот случай – 1,71.

Решающий матч Евро – идеальный момент, чтобы воспользоваться бонусом до 1000 рублей!