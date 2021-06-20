Важная подпитка перед матчем Россия – Дания: бонус без условий в подарок для вас

Групповой этап Евро подходит к концу, а интрига закручена до предела!

Уже сегодня в 22:00 в Копенгагене столкнутся сборные России и Дании. Обеим командам нужна победа. Россиянам, правда, может хватить и ничьей для выхода в плей-офф. А вот поражение не оставит шансов порадоваться.

«Олимп» предлагает поставить на победу России с коэффициентом 5,10, на Данию – с 1,74. Считаете, что будет ничья? Тогда актуален коэффициент 4,30.

Шансы команды Черчесова можно оценивать по-разному, а точно ясно одно: бонус без условий в подарок от «Олимп» подзарядит вас хорошими эмоциями перед игрой!